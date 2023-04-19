Депутат призвал внедрить в России «великий китайский файрвол» Депутат Госдумы Гаврилов призвал внедрить в России «великий китайский файрвол»

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В России необходимо внедрить «великий китайский файрвол» — систему контроля и фильтрации сетевого трафика, рассказал NEWS.ru депутат ГД, координатор депутатской группы ГД по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов. Он объяснил, что Пекин блокирует «по ключевым словам» провокационную информацию, а также запретил в стране зарубежные соцсети и порталы: Twiiter, YouTube.

Cуверенный интернет КНР фильтрует подрывную, провокационную внешнюю информацию. Система фильтрации называется «великий китайский файрвол», ссылки блокируют по ключевым словам на всех этапах подключения, запрещая при необходимости соединение с подозрительным ресурсом. Данную технологию необходимо внедрить в России, сайты в КНР не имеют права ссылаться на зарубежные источники, если те не лицензированы в КНР. Также местные власти контролируют провайдеров, — объяснил Гаврилов.

Он объяснил, что IT-компании в КНР обязаны собирать информацию о действиях пользователей, что распространено не только в КНР. По его словам, в отношении юзеров, пытающихся обойти блокировки, проводятся проверки на предмет участия в подрывных ячейках.

В КНР есть аналоги почти всех популярных ресурсов. Поэтому китайские пользователи не чувствуют себя обделенными и большинство из них никак не пытается обойти блокировки. Нам необходимо заимствовать опыт Китая и активнее развивать отечественные аналоги, чтобы защитить наше общество. Мы могли бы создать суверенную и более технологичную систему, — подытожил Гаврилов.

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