Лебедев обозлился на Google и назвал его вонючей цеэрушной помойкой

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал компанию Google, которая удалила три его канала на YouTube. В своем видеообзоре на Rutube он назвал компанию вонючей цеэрушной помойкой и заявил, что никакого отношения к коммерческой деятельности она не имеет.

Это никакого отношения не имеет к коммерческой деятельности, это абсолютно точно вонючая цеэрушная помойка, потому что нормальные люди никогда не стирают контент и не разбрасываются подписчиками, — сказал Лебедев.

При этом он подчеркнул, что будет и дальше публиковать свои видеоролики на YouTube несмотря на блокировки со стороны Google. Он обратил внимание на то, что на его аккаунт, который недавно был удален, подписалось более 100 тысяч подписчиков менее чем за неделю. Блогер заявил, что его никто не остановит в публикации контента.

Ранее сообщалось, что YouTube заблокировал канал Лебедева, у которого было более 1 млн подписчиков. В качестве основания было указано нарушений условий использования сервиса.

Летом прошлого года своего канала в YouTube лишился блогер Дмитрий Пучков (Гоблин). В мае был заблокирован канал директора вещания на русском языке телеканала RT Антона Красовского. Доступ к нему был невозможен даже при подключении VPN.