YouTube удалил канал блогера «Гоблина» YouTube удалил канал блогера Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрия Пучкова/Гоблин

Американский видеохостинг YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. На своем канале переводчик выкладывал ролики на политические и исторические темы с пророссийской позицией. Ранее YouTube удалил канал КПРФ «Красная Линия» и пранкеров Вована и Лексуса.

При попытке перейти на канал Пучкова по ссылке высвечивается надпись: «Эта страница недоступна».

До этого YouTube заблокировал канал директора вещания на русском языке телеканала RT Антона Красовского. Доступ к содержимому канала невозможно получить даже при подключении VPN, несмотря на то, что предупреждение указывает именно на блокировку в определённой стране.

Ранее YouTube заблокировал девять тысяч каналов и более 70 тысяч видео, посвященных событиям на Украине. Основной причиной блокировки стало нарушение требований к контенту.