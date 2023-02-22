YouTube заблокировал канал известного блогера с 1,1 млн подписчиков YouTube заблокировал канала Артемия Лебедева с 1,1 млн подписчиков

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Артемий Лебедев

YouTube заблокировал канал российского дизайнера Артемия Лебедева с 1.1 млн подписчиков. Все видео удалены. Блокировка канала произошла по причине «нарушения условий использования YouTube».

До этого YouTube заблокировал канал директора вещания на русском языке RT Антона Красовского. Доступ к его содержимому невозможно получить даже при подключении VPN, хотя предупреждение указывает именно на блокировку в определенной стране.

Также администрация видеохостинга удалила канал блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. На нем переводчик выкладывал ролики на политические и исторические темы с пророссийской позицией.

В августе 2022 года главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян подала иск на Google в Арбитражный суд Москвы c требованием разблокировать ее канал на YouTube, который также подвергся блокировке.

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев еще в конце сентября заявлял, что у властей нет планов по блокировке YouTube. По его словам, сервис является лидером в стране по объему потребляемого трафика.