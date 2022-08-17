Симоньян подала в суд на Google после блокировки ее канала на YouTube «Осторожно, новости»: Симоньян подала в суд на Google с требованием разблокировать ее канал на YouTube

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян подала иск на Google в Арбитражный суд Москвы c требованием разблокировать ее канал на YouTube, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Уточняется, что в качестве компенсации главред готова получать от видеохостинга неустойку в размере 100 тысяч рублей с еженедельным удвоением.

Главред RT и «России Сегодня» обратилась с иском к поисковику в Арбитражный суд Москвы. Она попросила, чтобы Google разблокировал для зрителей ее личный канал. А если он откажется это делать, с компании должны взыскать неустойку — 100 тысяч рублей в день с еженедельным удвоением, — говорится в публикации.

Также сообщается, что в суд подан аналогичный иск RT на Google, заседания по которому пройдут в октябре.

До этого YouTube заблокировал канал директора вещания на русском языке RT Антона Красовского. Доступ к его содержимому невозможно получить даже при подключении VPN, хотя предупреждение указывает именно на блокировку в определенной стране.

Накануне YouTube также удалил канал блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. На нем переводчик выкладывал ролики на политические и исторические темы с пророссийской позицией.