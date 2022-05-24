YouTube заблокировал канал журналиста RT Антона Красовского

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

YouTube заблокировал канал директора вещания на русском языке телеканала RT Антона Красовского. Доступ к содержимому канала невозможно получить даже при подключении VPN, несмотря на то что предупреждение указывает именно на блокировку в определённой стране.

Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране, — говорится в сообщении, высвечивающемся при попытке открыть канал.

Видео Красовского также нельзя посмотреть, хотя обложки и названия доступны. Интервью с журналистом по-прежнему доступны.

Кроме того, аккаунт Красновского недоступен и в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ). Там также высвечивается табличка об ограничении просмотра страницы в регионе пользователя.

Ранее YouTube заблокировал девять тысяч каналов и более 70 тысяч видео, посвященных событиям на Украине. Основной причиной блокировки стало нарушение требований к контенту.