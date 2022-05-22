YouTube заблокировал 9 тысяч каналов, посвященных событиям на Украине Guardian: YouTube удалил более 70 тысяч видео и заблокировал 9 тысяч каналов, рассказывающих о событиях на Украине

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Разработчики видеохостинга YouTube удалили более 70 тысяч видео и заблокировал девяти тысяч каналов, авторы которых рассказывают о событиях на Украине, заявил руководитель отдела контроля производства платформы Нил Мохан в интервью The Guardian. С его слов, основной причиной блокировки каналов и видеороликов стали нарушения требований к контенту. Мохан пояснил, что американский сервис старается вести строгую политику в отношении видео, связанных с жестокостью и насилием на YouTube. Он уточнил, что контент, повествующий об украинском конфликте, вписывается в упомянутую категорию.

У нас строгая политика в отношении контента, связанного с агрессией и насилием.<...> И, конечно, то, что происходит на Украине, является масштабным событием такого рода. Поэтому мы использовали эту политику для принятия таких беспрецедентных мер, — заявил Мохан.

Он отметил, что видеоролики на тему событий на Украине собрали более 40 млн просмотров. В связи с этим руководство платформы обеспокоено том, чтобы люди могли получать «достоверную информацию из проверенных источников».

Представитель платформы на стал говорить о том, какие видео и каналы были удалены в процессе чистки контента на YouTube. Тем не менее, сотрудники сервиса отметили, что «большинство из них (видео и каналов — NEWS.ru) предлагали информационную картину, излагаемую российским правительством или российскими действующими лицами, выступающими от лица российского правительства».