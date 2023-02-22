Хинштейн раскритиковал слушавшего Путина с макаронами на ушах депутата

Фото: t.me/Hinshtein

Михаил Абдалкин

Депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился жестом парламентария Самарской областной думы Михаила Абдалкина, который сфотографировался, слушая обращение президента Владимира Путина с макаронами на ушах. В своем Telegram-канале чиновник подчеркнул, что такие выходки были бы более уместны для украинских парламентариев, чем для российских. По словам Хинштейна, лидер КПРФ Геннадий Зюганов с восхищением прослушал речь Путина. Однако для коммуниста из региона все ограничилось лапшой, заметил депутат.

Странная, если не сказать больше, выходка, более уместная для украинского, но не российского депутата. Надеюсь, руководство КПРФ сумеет приструнить своего однопартийца: если, конечно, заявления о поддержке президента и необходимости консолидации — это не просто слова, — заявил Хинштейн.

Он напомнил, как коммунисты гарантировали, что антипрезидентских «выпадов больше не будет». Однако, подытожил Хинштейн, самарский депутат продемонстрировал противоположную линию.

Ранее немецкий эксперт по языку Вероника Лангутт сказала, что Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, своими телодвижениями демонстрировал силу и мощь и на протяжении почти всей речи сохранял серьезное выражение лица, что является признаком самообладания. Специалист отметила, что в ходе своей почти двухчасовой речи Путин улыбался лишь дважды, при этом поджимая губы.

А жестикулируя, глава государства чаще использовал левую руку, что говорит о его стремлении к эмоциональной близости с аудиторией, объяснила Лангутт.