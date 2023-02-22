«Улыбался, поджимая губы»: специалист объяснила мимику и жесты Путина Эксперт по языку тела Лангутт заявила о хорошем самообладании Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, своими телодвижениями демонстрировал силу и мощь и на протяжении почти всей речи сохранял серьезное выражение лица, что является признаком самообладания, рассказала «Bild на русском» немецкий эксперт по языку Вероника Лангутт. Специалист отметила, что в ходе своей почти двухчасовой речи Путин улыбался лишь дважды, при этом поджимая губы. А жестикулируя, глава государства чаще использовал левую руку, что говорит о его стремлении к эмоциональной близости с аудиторией, объяснила Лангутт.

Владимир Путин приближался к трибуне, установленной на сцене, широкими и уверенными шагами. Это демонстрирует его силу и мощь. <...> На протяжении почти всей речи Путин сохранял серьезное выражение лица, что является признаком силы и самообладания, — объяснила немецкий эксперт.

Лангутт обратила внимание, что когда Путин говорил о США, он несколько раз поднимал голову, при этом глядя на присутствующих и вскидывая брови. По ее словам, этот прием должен был подчеркнуть важность его слов.

В ходе своего выступления Путин улыбался лишь дважды, при этом поджимая губы, что свидетельствует о его хорошем самообладании, по словам Лангутт.

Он хочет держать свои эмоции под контролем и в то же время использовать их, чтобы, так сказать, заявить о себе, — пояснила специалист.

Жестикулируя, российский лидер чаще использовал левую, «эмоциональную» руку, и реже правую, «рациональную», добавила Лангутт. Так Путин, сознательно или бессознательно, стремился к близости в аудиторией, считает специалист.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. В своей речи президент объявил о ряде новых мер поддержки, включая повышение МРОТ на 10% с 2024 года. Также Путин анонсировал приостановку участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США.