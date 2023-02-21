Послание президента России Федеральному собранию: онлайн-трансляция 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Сегодня, 21 февраля президент России Владимир Путин выступит в Гостином дворе с посланием Федеральному собранию, трансляция начнется в 12:00. Глава страны обращается к обеим палатам парламента по политическим и экономическим темам каждый год, но в 2022-м послание было перенесено. Сегодняшнее выступление, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент посвятит оценке специальной военной операции на Украине и международной ситуации.

От главы государства ждут слов о социальных проблемах России, экономике страны, ее «промышленном и технологическом суверенитете».

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов предположил, что Путин затронет «темы укрепления боеспособности и военной промышленности», а также «гарантии безопасности по более широкому кругу вопросов, где будут очерчены наши интересы и интересы Запада». Как ожидает депутат, президент выскажется и о правах граждан, в том числе тех, кто уехал из России, — «чтобы они понимали, что могут спокойно сюда вернуться, если поняли, что ошиблись».

Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал, что предприниматели ждут от президента РФ объявления курса на свободу предпринимательства.

NEWS.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Центр Москвы сегодня перекрыт, также до окончания выступления президента будут недоступны для проезда некоторые парковки. Цитаты из послания президента покажут на уличных экранах крупных городов страны.

11:25 За 40 минут до послания Гостиный двор заполнен целиком.

11:08 Прибыл врио главы ДНР Денис Пушилин. В разговоре с телеканалом «Звезда» он выразил уверенность, что президент коснется темы социально-экономической поддержки населения.

10:35 Появились новые кадры из Гостиного двора. Присутствующим не предлагают Coca-Cola, угощают блинами.

10:34 Участники военной операции на Украине прибыли в Гостиный двор, где ожидают Владимира Путина.