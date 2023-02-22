Экономисты оценили стоимость мер из послания Путина Экономист Орлова: стоимость мер из послания Путина составит до 500 млрд рублей

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Владимир Путин

По оценкам экономистов, стоимость новых социальных мер, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию 21 февраля, в среднем составит 400-500 млрд рублей. Новое послание Путина стало одним из самых «недорогих» за последние годы, пишет РБК. Так, в 2021 году меры из послания оценивались в 1,2 трлн рублей, а в 2020-м Минфин оценивал необходимые ассигнования более чем в 4 трлн рублей.

Экспертно сказала бы, что это 0,4–0,5 трлн руб. в этом году. Речь про 2023 год (то есть без МРОТ), — оценила расходы на реализацию мер из послания экономист Наталия Орлова.

В числе основных мер, которые потребуют выделения дополнительных средств из бюджета, экономисты отметил повышение МРОТ на 10% с 2024 года, выплату маткапитала семьям на новых территориях, создание фонда для помощи семьям погибших военных и ветеранам СВО, обновление общественного транспорта в регионах и льготную аренду для работников ОПК.

С оценкой в 400-500 млрд рублей согласился и главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. Главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков представил более скромные расчеты, — по его оценке, дополнительные расходы в 2023 году составят не более 200-300 млрд рублей. При этом Николаев не стал учитывать расходы на МРОТ, так как его увеличат только в следующем году.

Послание оказалось в два-три раза менее щедрым, чем ожидания консенсуса — ждали около 750 млрд руб. новых расходов, — сказал экономист.

В своем послании Путин также объявил о решении приостановить участие России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с США. 22 февраля соответствующий законопроект одобрили профильные комитеты обеих палат парламента.