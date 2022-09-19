Госдума издаст закон о безопасности экстремального туризма Депутат Марков: вопрос регулирования экстремального туризма назрел давно

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Вопрос регулирования экстремального туризма на законодательном уровне давно назрел, сообщил глава группы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Андрей Марков. В разговоре с «Парламентской газетой» он отметил, что данный вопрос поднимался еще на весенней сессии ГД, была организована рабочая группа по безопасности туризма.

Как сообщил парламентарий, на первом установочном заседании 28 сентября Госдума определит круг тем, требующих немедленной законодательной поддержки, и одним из первых вопросов станет именно экстремальный туризм.

Это острый вопрос, и трагедия на Ключевской сопке — не первая из подобных. Сейчас во всех обстоятельствах происшедшего разбирается следствие, но уже очевидно, что назрело правовое регулирование экстремального туризма, — сказал Марков.

По его словам, в работе группы примут участие представители всех профильных министерств и ведомств — от органов внутренних дел и МЧС до страховых и транспортных компаний, и, конечно же, представители туроператоров. Марков подчеркнул, что не все понимают, кто несет ответственность за безопасность во время туристических мероприятий. Поэтому необходимо ввести четкое понимание, что некоторые виды туризма несут угрозу жизни и здоровью, и что восхождение на вулкан — это вовсе не увеселительная прогулка.

Ранее при восхождении группы из 10 туристов и двух гидов на Ключевскую сопку пять человек погибли при падении с высоты, позднее число погибших увеличилось до девяти человек. Троих выживших туристов спасатели эвакуировали вертолетом.

Стало известно, что с участниками туристической группы не заключали необходимых договоров об оказании туруслуг. Кроме того, с официального сайта агентства была удалена вся информация о туристическом продукте по восхождению на Ключевскую сопку, а впоследствии был заблокирован и сам сайт.