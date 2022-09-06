Выживших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели эвакуировали троих выживших на камчатском Ключевском вулкане туристов вертолетом. Людей доставили в поселок Ключи Усть-Камчатского района, затем бортом медицины катастроф их эвакуируют в Петропавловск-Камчатский, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОД Камчатского края.

Прибывший к месту происшествия вертолет МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Планируется, что оттуда людей эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск, — цитирует агентство собеседника в ЦОД.

Спасатели остаются на сопке для принятия решения об эвакуации тел погибших, которые находятся на высоте 4158 метров. Способ транспортировки погибших станет ясен после уточнения прогноза погоды.

По предварительным данным, у двух туристов травм нет, у гида отморожены ноги, он не может передвигаться самостоятельно.

Группа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение на Ключевскую сопку 3 сентября. Они обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты. Еще один альпинист потерял сознание, гид сломал ногу. В понедельник, 5 сентября, число погибших увеличилось до девяти человек.

Ранее сообщалось, что первая группа спасателей добралась до выживших на Ключевском вулкане Камчатки туристов. Они достигли отметки 3300 метров, где находится дом вулканологов, и осмотрели пострадавших.