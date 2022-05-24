Госдума денонсировала соглашение о пенсионных правах граждан стран СНГ

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Госдума приняла закон о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Документ предусматривал сохранение пенсионных прав граждан, приобретённых в советское время. Участниками соглашения являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмeнистан, Узбекистан, Украина.

В целях обеспечения прекращения действия Соглашения с 1 января 2023 года предусмотрено вступление в силу федерального закона о денонсации Соглашения 30 июня 2022 года, — отмечается в пояснительных материалах к проекту.

Отмечается, что прописанные более 30 лет нaзад положения соглашения на сегодняшний день не соответствуют «идeологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств» CНГ. Также отмечается, что эти соглашения ограничивают граждан указaнных государств в полном объеме реализовывать свои пенсионные права при выходe на пенсию.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о преимуществах Социального фонда России. В частности, об установлении единого тарифа страховых взносов, которые работодатели перечисляют за работников на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Это позволит снизить административные издержки и сократит ошибки при расчётах, поскольку предприниматели будут заполнять всего один платёжный документ. По его словам, фонд начнёт работу с 2023 года.