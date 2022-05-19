В кабмине рассказали, когда заработает Социальный фонд России Мишустин: единый фонд пенсионного и социального страхования заработает с начала 2023 года

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Социальный фонд России, создаваемый на основе Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), заработает с начала 2023 года. Новая структура сократит административные издержки и упростит выплаты населению, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводятся на сайте кабмина.

Он пояснил, что на основе существующей территориальной сети будут созданы единые офисы обслуживания клиентов. При этом будет определена единая база для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, что позволит увеличить максимальные размеры выплат по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

С 2023 года будет установлен единый тариф страховых взносов, которые работодатели перечисляют за работников на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Это позволит снизить административные издержки и сократит ошибки при расчётах, поскольку предприниматели будут заполнять всего один платёжный документ.

Кроме того, сотрудники, которые работают по гражданско-правовым договорам, смогут получать оплату по больничным, выплаты по беременности и родам и по уходу за детьми так же, как и те, что заняты по трудовым договорам, рассказал премьер.

Ранее сообщалось, что Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства дал отрицательный отзыв на внесённый в Госдуму законопроект о создании единого фонда. Совет указал на отсутствие аргументированного обоснования новой организационно-правовой формы и назвал недоработанными соответствующие проекты федеральных законов.