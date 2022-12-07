Глава СПЧ: в зоне СВО есть бойцы, которым не перечислили никакие выплаты

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Глава СПЧ Валерий Фадеев во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что в зоне СВО есть бойцы, которым не перечислили никакие выплаты. По его словам, это явление не массовое, однако с ним необходимо разбираться.

... в зоне проведения СВО есть люди, которым за четыре месяца вообще еще ничего не перевели. Кому-то не пришли региональные доплаты. Это не массовое явление, но с каждым таким случае необходимо разбираться, — сказал Фадеев.

В ответ на это президент России Владимир Путин попросил представить всю информацию. Глава страны заявил, что ему «казалось, что всё уже решено»

... тем не менее, если где-то что-то еще требует особого внимания, я бы Вас просил дать дополнительную информацию, мы обязательно с этим разберемся и как можно быстрее, — сказал Путин.

Ранее Путин в ходе встречи с матерями участников СВО заявил, что Министерство обороны ежедневно старается наладить работу по обмундированию военнослужащих. Помимо этого, вопрос обсуждается на встречах главы государства и представителей ведомства.

Путин призвал обеспечить участников СВО всем необходимым снаряжением, спецсредствами и оборудованием. Глава государства указал на то, что по каждому направлению российским властям нужно определить четкий план работы, исходя из «реальной ситуации».