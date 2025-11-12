Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 15:44

«Герани» стерли с лица земли пункт управления бригады РЭБ ВСУ

ВС России поразили пункт управления бригады РЭБ ВСУ беспилотниками «Герань-2»

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская армия поразила пункт управления бригады РЭБ ВСУ, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, военнослужащие использовали для удара беспилотники «Герань-2».

Российские военнослужащие при помощи БПЛА «Герань-2» поразили пункт управления бригады РЭБ ВСУ, — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве не уточнили, поразили ли бойцы ВС РФ живую силу противника. При этом за сутки ВСУ потеряли в зоне спецоперации около 1150 военнослужащих. В Минобороны сообщали, что в зоне работы Северной группировки войск противник лишился более 100 солдат.

Ранее российские бойцы зачистили населенный пункт Сухой Яр в ДНР. По данным Минобороны, больше представителей ВСУ на территории села не наблюдается.

Также штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка зачистил от подразделений ВСУ улицы 1-ю Западную, Зодчих и Вербицкого в Купянске. Командир подразделения с позывным Лаврик сообщил, что военные продолжают боевые действия против сил противника, который укрепился в лесах на южной окраине города.

ВС РФ
СВО
БПЛА
Минобороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд продлил арест компаньону экс-судьи Момотова
«Ренессанс Капитал» получил добро на выкуп Ситибанка
Нутрициолог дала советы, как победить в борьбе со стрессом
Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху
Женщина ослепла через несколько дней после свадьбы из-за редкой болезни
Стало известно, что будут значить для России правки США в резолюцию ООН
Названа «пища богов» для кишечника
В Госдуме объяснили всплеск преступлений против русских в Финляндии
В Кремле ответили на слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
Российский командир рассказал о наемнике, пытавшемся удержать лесополосу
В России назвали главную проблему развития отечественного виноделия
Итальянское политдвижение вступилось за «отмененного» Абдразакова
Подростки ради забавы сожгли целый грузовик
Работодателям объяснили, стоит ли принимать назад уволившегося сотрудника
«Герани» стерли с лица земли пункт управления бригады РЭБ ВСУ
Нутрициолог назвала причины неусвояемости витаминов
Путин рассказал, какое место Россия занимает по инвестициям в Казахстане
Умерла легенда свердловского здравоохранения
Спасатели нашли мужчину на матрасе в открытом море
Путин присвоил 33-му мотострелковому полку почетное звание «гвардейского»
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.