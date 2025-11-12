«Герани» стерли с лица земли пункт управления бригады РЭБ ВСУ

Российская армия поразила пункт управления бригады РЭБ ВСУ, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, военнослужащие использовали для удара беспилотники «Герань-2».

Российские военнослужащие при помощи БПЛА «Герань-2» поразили пункт управления бригады РЭБ ВСУ, — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве не уточнили, поразили ли бойцы ВС РФ живую силу противника. При этом за сутки ВСУ потеряли в зоне спецоперации около 1150 военнослужащих. В Минобороны сообщали, что в зоне работы Северной группировки войск противник лишился более 100 солдат.

Ранее российские бойцы зачистили населенный пункт Сухой Яр в ДНР. По данным Минобороны, больше представителей ВСУ на территории села не наблюдается.

Также штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка зачистил от подразделений ВСУ улицы 1-ю Западную, Зодчих и Вербицкого в Купянске. Командир подразделения с позывным Лаврик сообщил, что военные продолжают боевые действия против сил противника, который укрепился в лесах на южной окраине города.