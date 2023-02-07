ФСБ обнаружила ячейку исламистов в России ФСБ задержала четырех исламистов в Москве и Красноярске

Фото: ФСБ РФ

ФСБ задержала четырех исламистов террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Москве и Красноярске, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что радикалы занимались вербовкой и переправкой боевиков в Сирию и пропагандой террористических идей. Возбуждено уголовное дело.

Пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», <...> задержаны четыре человека из числа ее главарей и рядовых участников. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены ячейки осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование членов терструктуры, находящихся в Сирийской Арабской Республике, а также призывы к совершению преступлений террористического характера, — рассказали в ФСБ.

При задержании силовиками обнаружены и изъяты пропагандистские видеоматериалы, средства связи, электронные носители информации и банковские карты подозреваемых.

В конце 2022 года жителя Волгоградской области приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за финансирование организации «Хайят Тахрир Аш-Шам» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Ранее в отношении жителя Еврейской автономной области было возбуждено уголовное дело за предполагаемое прохождение обучения в лагере организации «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По версии следствия, он также мог принимать участие в боевых действиях в Сирии.