Жителя ЕАО подозревают в террористической деятельности в Сирии

В отношение жителя Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело за предполагаемое прохождение обучения в лагере организации «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по ЕАО. По версии следствия, он также мог принимать участие в боевых действиях в Сирии.

Уроженец одного из государств Центрально-Азиатского региона, ранее проживавший в ЕАО, в 2015 году выехал в Сирийскую Арабскую Республику на территорию, контролировавшуюся международной террористической организацией «Исламское государство». В САР мужчина прошел обучение в лагере подготовки указанной МТО, после чего принимал участие в боевых действиях на стороне этой террористической организации, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по ст. 205.3 Уголовного кодекса России («Прохождение обучения в целях совершения террористической деятельности»). Согласно УК, максимально возможное наказание по данной статье — пожизненное лишение свободы. В настоящий момент расследование продолжается.

Ранее пять исламистов из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) были задержаны сотрудниками ФСБ в нескольких регионах России за сбор пожертвований для боевиков в Сирии. В отношении задержанных заведены уголовные дела о содействии терроризму.