Россиянину дали 8,5 лет за финансирование террористов в Сирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Волгоградской области приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за финансирование организации «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону. По данным ведомства, обвиняемый перевел деньги террористу, принимавшему участие в боевых действиях в Сирии.

Суд признал <...> виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, из которых 2 года 6 месяцев с отбыванием в тюрьме, - говорится в сообщении УФСБ.

Ранее в отношение жителя Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело за предполагаемое прохождение обучения в лагере организации «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По версии следствия, он также мог принимать участие в боевых действиях в Сирии.

Кроме того, пять исламистов из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) были задержаны сотрудниками ФСБ в нескольких регионах России за сбор пожертвований для боевиков в Сирии. В отношении задержанных заведены уголовные дела о содействии терроризму.