«Дорога с двусторонним движением»: Песков о взносе бизнеса в бюджет Песков: взнос бизнеса в бюджет должен основываться на понимании потребностей страны

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Дмитрий Песков

Идея разового взноса крупного бизнеса в бюджет находится в стадии обсуждения и по-прежнему носит добровольный характер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, бизнесмены должны отдавать себе отчет в потребностях страны.

Там ключевое слово — добровольный, но разумеется взаимодействие руководства страны и бизнеса, правительства и бизнеса — это дорога с двусторонним движением. Поэтому необходимо, чтобы и та, и другая сторона <...> четко отдавала себе отчет о реалиях, в которых мы живем, и в тех потребностях, которые сейчас существуют у страны, — подчеркнул представитель Кремля.

Вице-премьер Андрей Белоусов ранее заявил, что правительство России обсуждает с крупным бизнесом возможность введения добровольного однократного взноса в бюджет, который не является повышением налогов. Вероятный размер взноса Белоусов не назвал.

Впоследствии глава Минфина Антон Силуанов предположил, что поступления от этого сбора составят 300 млрд рублей и коснутся прироста прибыли в 2021-2022 годах, детали этого проекта согласуются с предпринимателями. По его словам, взнос не затронет нефтегазовый сектор и малый бизнес и позволит поддержать социальные и инфраструктурные расходы бюджета.

В свою очередь, экономист Никита Масленников отметил, что крупный бизнес относится к инициативе с пессимизмом: на данный момент неясно, как будет рассчитываться взнос и хватит ли вложенных бизнесом средств для его финансирования.