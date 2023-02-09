Экономист оценил идею покрытия дефицита бюджета за счет взносов от бизнеса Экономист Масленников: бизнес с пессимизмом относится к «добровольному взносу» в госбюджет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крупный бизнес России с пессимизмом относится к инициативе покрытия дефицита бюджета страны за счет добровольного взноса, рассказал журналу «Компания» экономист Никита Масленников. По его словам, на данный момент неясно, как будет рассчитываться взнос и хватит ли вложенных бизнесом средств для его финансирования. Также эксперт раскритиковал предложение покрыть дефицит бюджета с помощью облигаций федерального займа (ОФЗ) и увеличения налога на прибыль организаций с 0,5%, до 20,5%.

Непонятна базовая картина: как будет складываться дефицит, какая формула расчета, какие источники покрытия и хватит ли этих средств. Кроме того, нет никаких гарантий, что это будет однократный взнос, — заявил Масленников.

Экономист уточнил, что финансирование госбюджета с помощью ОФЗ возможно, но в таком случае оно произойдет за счет банковского сектора. Он отметил, что из-за этого в стране могут возникнуть проблемы со льготными кредитами и программой кредитования системообразующим компаниям.

Эксперт добавил, что хотя увеличение налога на прибыль корпораций было бы более перспективным, бизнес из-за него может потребовать других налоговых послаблений. При этом экономист Никита Кричевский подчеркнул, что повышение налогов в таком случае затронет не только крупный, но и весь остальной бизнес, что было бы несправедливо в текущей экономической ситуации. Поэтому, по его мнению, правительство и посчитало разовый взнос возможным вариантом финансирования дефицита бюджета.

Вице-премьер Андрей Белоусов ранее заявил, что правительство России обсуждает с крупным бизнесом возможность введения добровольного однократного взноса в бюджет. По его словам, прорабатываемый взнос не является повышением налогов. Вероятный размер взноса Белоусов не назвал.