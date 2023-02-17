Силуанов назвал сумму поступлений от однократного налогового взноса Силуанов: однократный налоговый взнос может принести бюджету около 300 млрд рублей

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Минфин рассчитывает получить около 300 млрд рублей от однократного налогового взноса со стороны крупного бизнеса, заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, взнос не затронет нефтегазовый сектор и малый бизнес и позволит поддержать социальные и инфраструктурные расходы бюджета.

Мы рассчитываем, что это будет порядка 300 млрд рублей, — сказал Силуанов.

Он уточнил, что налог коснется прироста прибыли в 2021–2022 годах, детали этого проекта согласуются с предпринимателями. Наиболее оптимальный инструмент финансирования должен быть найден в ближайшее время.

Вице-премьер Андрей Белоусов ранее заявил, что правительство России обсуждает с крупным бизнесом возможность введения добровольного однократного взноса в бюджет, который не является повышением налогов. Вероятный размер взноса Белоусов не назвал.

В свою очередь экономист Никита Масленников отметил, что крупный бизнес относится к инициативе с пессимизмом: на данный момент неясно, как будет рассчитываться взнос и хватит ли вложенных бизнесом средств для его финансирования. Куда более перспективным, по его словам, могло бы стать увеличение налога на прибыль, однако из-за него бизнес может потребовать других налоговых послаблений. Кроме того, повышение налогов в таком случае затронет не только крупный, но и весь остальной бизнес, что и могло повлиять на решение правительства о разовом взносе.