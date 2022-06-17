«Дома надежнее»: Путин высмеял западные убежища для капиталов Путин призвал инвестировать в российские проекты

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума

Президент России Владимир Путин высмеял убежище для капиталов на Западе и посоветовал предпринимателям «не наступать на старые грабли». По словам президента, хранить финансовые средства «дома надежнее», а те, кто не услышал этот посыл, лишились сотен миллионов долларов. Путин также призвал российских инвесторов вкладываться в российские проекты.

Последние события только подтвердили то, о чем я постоянно говорил ранее — дома надежнее. <...> Наша страна обладает гигантским потенциалом. И задач, требующих приложения сил, — непочатый край. Инвестируйте здесь. Вкладывайте в создание предприятий и рабочих мест, в развитие туристической инфраструктуры. Поддерживайте школы, университеты, здравоохранение и спорт, — заявил Путин.

Российский президент также подчеркнул, что необходимо на постоянной основе отказаться от плановых проверок бизнеса, работа которого не связана с риском причинения вреда гражданам и окружающей среде. По его словам, число плановых проверок бизнеса после введения моратория снизилось в шесть раз, число нарушений тоже снизилось, что говорит о зрелости бизнеса.

В ходе выступления на ПМЭФ президент РФ также отметил, что российская экономика не оправдала мрачные прогнозы, озвученные весной. Глава государства выразил мнение, что эти слухи являлись инструментами информационной борьбы.