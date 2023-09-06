Депутат Щапов назвал эффективный способ укрепления рубля Депутат Щапов призвал изменить финансовую модель РФ для укрепления рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смена финансовой модели России может позволить рублю укрепиться, рассказал URA.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. По его словам, в настоящее отечественная валюта остается зависимой от внешней конъюнктуры. В частности курс сильно зависит от импортно-экспортных операций, считает он.

К сожалению, рубль так и остается очень слабой, зависимой от внешней конъюнктуры валютой. Он легко укрепляется, если экспорт значительно превышает импорт, и обваливается, если все наоборот, — рассказал парламентарий.

Вместе с тем Щапов подчеркнул, что федеральный бюджет России может выйти на уровень запланированного дефицита в 2,9 трлн рублей, несмотря на ослабление валюты. Однако необходимо понимать, что уровень инфляции, заложенный при верстке планов, значительно превышен, отметил он. Это отражается на стоимости продуктов питания, бытовой техники и строительных материалов.

Так что дефицит становится бумажным и не отражает реального изменения в соотношении доходов и расходов бюджета, — объяснил он.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Владимир Путин держит на контроле ситуацию с ростом цен. По его словам, в настоящее время уровень инфляции «чуть выше» целевого, но все равно достаточно низкий.