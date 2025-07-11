«Садись и отвечай»: в ГД высказались о махинациях с укреплениями на границе

«Садись и отвечай»: в ГД высказались о махинациях с укреплениями на границе Депутат Будуев призвал наказывать за махинации с фортификациями в Белгородчине

Коррупция в условиях проведения специальной военной операции наносит урон безопасности страны, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Николай Будуев. По его словам, если факты махинаций в ходе строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области подтвердятся, виновных необходимо привлечь к строгой ответственности.

Если информация о махинациях в ходе строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области верна и действительно были выявлены коррупционные схемы, несоответствие объектов требованиям оборонной безопасности имело место быть, это тревожный сигнал, вызывающий серьезные вопросы. Важно понимать, что за всеми этими недоработками жизни тысячи людей и безопасность нашей страны, – сказал Будуев.

Политик призвал тщательно расследовать ситуацию, а всех виновных строго наказать, «чтобы другим это было уроком». Депутат напомнил, что экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова «посадили на длительный срок за меньшее преступление». По словам Будуева, построенные им фортификационные сооружения «выдержали неоднократный натиск врага» и «соответствовали всем нормам безопасности».

Наша страна проводит СВО, и важно, чтобы коррупционеры не разрушали доверие к государственной машине. В сложное для страны время мы должны заботиться о безопасности граждан, что для нашего государства является абсолютным приоритетом. Поэтому выделенные на нужды охраны границы средства должны использоваться по назначению. А если украл, то садись и отвечай за свое деяние, – заключил парламентарий.

Ранее СМИ сообщили, что Генпрокуратура России требует взыскать почти 1 млрд рублей с организаторов возведения фортификационных сооружений на российско-украинской границе в Белгородской области. Ответчиками по иску стали ряд физических и юридических лиц, включая обвиняемого в хищениях замгубернатора Рустэма Зайнуллина. Прокуроры считают, что ряд предпринимателей коррупционным путем заключили 26 контрактов на 924,8 млн рублей. Но требованиям оборонной безопасности построенные объекты не соответствовали.