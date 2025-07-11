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11 июля 2025 в 16:28

«Садись и отвечай»: в ГД высказались о махинациях с укреплениями на границе

Депутат Будуев призвал наказывать за махинации с фортификациями в Белгородчине

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Коррупция в условиях проведения специальной военной операции наносит урон безопасности страны, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Николай Будуев. По его словам, если факты махинаций в ходе строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области подтвердятся, виновных необходимо привлечь к строгой ответственности.

Если информация о махинациях в ходе строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области верна и действительно были выявлены коррупционные схемы, несоответствие объектов требованиям оборонной безопасности имело место быть, это тревожный сигнал, вызывающий серьезные вопросы. Важно понимать, что за всеми этими недоработками жизни тысячи людей и безопасность нашей страны, – сказал Будуев.

Политик призвал тщательно расследовать ситуацию, а всех виновных строго наказать, «чтобы другим это было уроком». Депутат напомнил, что экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова «посадили на длительный срок за меньшее преступление». По словам Будуева, построенные им фортификационные сооружения «выдержали неоднократный натиск врага» и «соответствовали всем нормам безопасности».

Наша страна проводит СВО, и важно, чтобы коррупционеры не разрушали доверие к государственной машине. В сложное для страны время мы должны заботиться о безопасности граждан, что для нашего государства является абсолютным приоритетом. Поэтому выделенные на нужды охраны границы средства должны использоваться по назначению. А если украл, то садись и отвечай за свое деяние, – заключил парламентарий.

Ранее СМИ сообщили, что Генпрокуратура России требует взыскать почти 1 млрд рублей с организаторов возведения фортификационных сооружений на российско-украинской границе в Белгородской области. Ответчиками по иску стали ряд физических и юридических лиц, включая обвиняемого в хищениях замгубернатора Рустэма Зайнуллина. Прокуроры считают, что ряд предпринимателей коррупционным путем заключили 26 контрактов на 924,8 млн рублей. Но требованиям оборонной безопасности построенные объекты не соответствовали.

Госдума
депутаты
махинации
коррупция
Белгородская область
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