Депутат озвучил дату индексации военных пенсий

С 1 октября в России будет проведена индексация военных пенсий и окладов, заявил депутат Ярослав Нилов в комментарии для РИА Новости. Парламентарий пояснил, что перерасчет произойдет в связи с изменением денежного довольствия военнослужащих. По его словам, индексация затронет пенсионеров всех силовых структур и ведомств.

У военных пенсий свой формат индексации, два раза в год: в начале года и 1 октября, — сказал член ГД.

Ранее стало известно, что Россия перевела в государственную казну Латвии почти €13 млн (1,2 млрд рублей). Эти средства предназначены для выплаты пенсий и пособий российским гражданам, проживающим в стране, за три квартала 2025 года. В Министерстве благосостояния Латвии уточнили, что теперь страна ожидает от российской стороны обновленный список пенсионеров для корректного начисления выплат.

Ранее профессор Вадим Виноградов рекомендовал увольняться в конце календарного месяца. По его словам, такой подход позволяет полностью засчитать этот месяц как рабочий и ускорить переход на повышенную пенсию с учетом индексаций. Юрист добавил, что если на предприятии предусмотрены премии или сезонные надбавки, уход в последние дни месяца помогает сохранить право на их получение.