26 августа 2025 в 12:28

Более 190 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за сутки

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 191 беспилотник ВСУ и ракету «Нептун»

Средства ПВО сбили за сутки 191 украинский беспилотник, а также ракету большой дальности «Нептун», сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Кроме того, было уничтожено шесть управляемых авиабомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 191 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что обломки беспилотника упали во двор частного дома. По его словам, повреждена крыша жилища.

В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко информировал, что обломки сбитых беспилотников упали на частный сектор. По его словам, повреждены стекла трех домов и автомобиль в деревне Загорье. Пострадавших нет.

До этого пресс-служба Минобороны РФ информировала, что средства ПВО сбили 43 беспилотника ВСУ в российских регионах минувшей ночью. В частности, БПЛА уничтожили в Ленинградской, Рязанской, Тульской, Волгоградской, Брянской, Орловской, Псковской, Белгородской, Курской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областях.

