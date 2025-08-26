Гинеколог рассказал, нужно ли беременной есть «за двоих» Профессор Радзинский: беременная женщина должна питаться так же, как раньше

Беременная женщина не должна менять свой режим питания и есть «за двоих», заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор Виктор Радзинский. По его словам, увеличение количества съеденного ради плода — это миф.

Любая беременная женщина должна знать, что следует питаться так же, как и до беременности. Легенды о том, что она должна питаться за двоих — за себя и за ребенка, который в 12 недель сравним по размеру с моим пальцем, — это все глупость, — сказал специалист.

Ранее врач-диетолог Елена Хохлова заявила NEWS.ru, что некоторые пищевые вещества, например цинк, могут повысить шансы мужчины зачать ребенка. По ее словам, этот минерал, который, в частности, содержится в мясе и морепродуктах, отвечает за производство тестостерона. Кроме этого, подчеркнула врач, для мужчин, которые хотят зачать ребенка, будет полезен витамин D.

Она отметила, что важным элементом для мужского здоровья еще является магний, содержащийся в шпинате, орехах и бобовых. Также полезны омега-3 жирные кислоты.