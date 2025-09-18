Йогурт или творог — как выбрать идеальный продукт для здоровья кишечника и правильно поддерживать микробиом

Выбор между йогуртом и творогом для поддержки здоровья кишечника часто ставит в тупик приверженцев правильного питания. Оба продукта обладают уникальными свойствами и важны для рациона.

Живой йогурт с пробиотиками доставляет в кишечник полезные бифидо- и лактобактерии. Эти микроорганизмы помогают поддерживать баланс микробиоты и подавлять активность патогенных бактерий.

Творог выступает как пребиотик: содержащиеся в нём пищевые волокна и лактоза создают питательную среду для роста собственной полезной микрофлоры. Он не привносит новые бактерии, но улучшает условия для жизни уже существующих.

Пробиотики йогурта особенно полезны после курса антибиотиков или неправильного питания, помогая временно восстановить микробное разнообразие. Эффект может быть недолгим, так как чужеродные штаммы не всегда закрепляются в кишечнике.

Творог действует более стабильно: постепенно улучшает среду для собственных микроорганизмов, обеспечивая долгосрочную поддержку кишечной микробиоты.

Выбор зависит от целей: йогурт подходит для быстрой коррекции состояния, а творог — для системной и устойчивой поддержки. Диетологи рекомендуют включать оба продукта в рацион для комплексного эффекта.

Качество имеет решающее значение: йогурт должен содержать живые культуры и минимальное количество сахара, а творог — быть натуральным, без растительных жиров и консервантов.

Для людей с непереносимостью лактозы творог часто безопаснее, так как содержит меньше молочного сахара. Греческий йогурт также может стать альтернативой благодаря низкому содержанию лактозы.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С точки зрения питательной ценности творог обеспечивает больше белка и кальция на порцию, что важно для метаболизма и здоровья костей. Йогурт содержит меньше калорий и удобен для перекусов.

Идеальное решение — не выбирать один продукт, а разумно комбинировать их в рамках сбалансированного рациона. Чередование йогурта и творога обеспечивает комплексное воздействие на микробиом кишечника.

Научные исследования подтверждают: разнообразное питание с ферментированными продуктами и пребиотиками — лучшая стратегия для поддержания здоровья кишечника. Йогурт и творог прекрасно дополняют друг друга в этом подходе.

