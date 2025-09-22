«Интервидение-2025»
Рецепт из Стамбула: баклажаны по-турецки с йогуртовым соусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Привезли этот обалденный рецепт из Стамбула. Готовим баклажаны по-турецки с йогуртовым соусом. Это блюдо перенесёт вас на восточный базар своим ароматом! Золотистые обжаренные баклажаны с пряностями и охлаждающим йогуртово-чесночным соусом создают идеальный баланс вкусов. Лёгкая, но насыщенная закуска, которая покорит даже тех, кто не любит баклажаны.

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 2 шт. (средние)
  • Йогурт греческий — 150 г
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Масло оливковое — 3 ст. л.
  • Сок лимонный — 1 ст. л.
  • Зира (кумин) — 1/2 ч. л.
  • Зелень (мята/петрушка) — пучок
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте кружочками толщиной 1 см, посолите, оставьте на 15 минут. Промокните от влаги, обжарьте на оливковом масле с двух сторон до румяности.
  2. Для соуса смешайте йогурт, измельчённый чеснок, лимонный сок, рубленую зелень и зиру. Выложите баклажаны горкой, полейте соусом, посыпьте свежей мятой. Подавайте сразу — пока баклажаны тёплые!

Ранее мы готовили баклажаны с чесноком на зиму! Делайте побольше — банки будут улетать мгновенно.

