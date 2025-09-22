Рецепт из Стамбула: баклажаны по-турецки с йогуртовым соусом

Привезли этот обалденный рецепт из Стамбула. Готовим баклажаны по-турецки с йогуртовым соусом. Это блюдо перенесёт вас на восточный базар своим ароматом! Золотистые обжаренные баклажаны с пряностями и охлаждающим йогуртово-чесночным соусом создают идеальный баланс вкусов. Лёгкая, но насыщенная закуска, которая покорит даже тех, кто не любит баклажаны.

Ингредиенты:

Баклажаны — 2 шт. (средние)

Йогурт греческий — 150 г

Чеснок — 2-3 зубчика

Масло оливковое — 3 ст. л.

Сок лимонный — 1 ст. л.

Зира (кумин) — 1/2 ч. л.

Зелень (мята/петрушка) — пучок

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Баклажаны нарежьте кружочками толщиной 1 см, посолите, оставьте на 15 минут. Промокните от влаги, обжарьте на оливковом масле с двух сторон до румяности. Для соуса смешайте йогурт, измельчённый чеснок, лимонный сок, рубленую зелень и зиру. Выложите баклажаны горкой, полейте соусом, посыпьте свежей мятой. Подавайте сразу — пока баклажаны тёплые!

