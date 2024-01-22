Блиновская за решеткой: где будет сидеть, дадут ли VIP-камеру, реакция Сети

Фото: Пресс-служба Замоскворецкого суда/ТАСС

Елена Блиновская

Автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую отправили в СИЗО на три месяца за нарушение условий домашнего ареста. Будет ли она там находиться на общих условиях, попадет ли в VIP-камеру и за что блогера решили перевести под стражу?

В какой СИЗО отправят Блиновскую

22 января Замоскворецкий суд отправил блогера Елену Блиновскую в СИЗО. По данным Telegram-канала Mash, ее собирались отправить в московский СИЗО-6 «Печатники». Однако там может не хватать мест — в этом случае ее повезут в СИЗО-5 «Водник», расположенный в Войковском районе.

Как сообщает сайт ФСИН России, особенностью СИЗО-5 является содержание в нем несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, для которых был построен отдельный корпус. На сайте «Справочник тюрем Российской Федерации» размещены противоречивые оценки работы объекта: пользователи, оставившие отзывы, жалуются на плохую координацию между сотрудниками, сложности с записью на свидания и передачами заключенным.

«Газета.Ru» писала, что в СИЗО-5 существуют платные VIP-камеры с хорошим ремонтом и более комфортными условиями.

«В московском СИЗО-5 плата за VIP-условия всего 35 тыс. рублей в месяц. Однако условия тут уже хуже — камера рассчитана на 14 человек. <...> Причем даже при абсолютной перегруженности обычных камер в коммерческую, как утверждается, никогда не переведут „бедного“ заключенного», — отмечали журналисты в 2018 году.

Фото: t.me/moscowcourts Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на 918 млн рублей, и адвокат Наталия Сальникова (слева направо)

Какие условия ждут в СИЗО «королеву марафонов» Блиновскую

По данным Telegram-канала SHOT, Блиновскую везут в женский СИЗО-6 «Печатники». В учреждение блогер попадет не сразу — суд решил не выделять транспорт специально для нее, поэтому автозак будет ездить по Москве и собирать других арестованных женщин.

«Особенность содержания в женском изоляторе «Печатники» в том, что арестантки сами поддерживают чистоту в хатах в порядке дежурства. Откосить почти никому не удается. По информации SHOT, руководству СИЗО намекнули, что Блиновская должна стать «как все», и делать все, «как все», — пишет канал.

Отмечается, что постоянной проблемой СИЗО-6 является высокая «загрузка» — женский СИЗО часто бывает перенаселен. Начальник управления ФСИН России по Москве Сергей Мороз подчеркивал в интервью MK.RU, что с этой проблемой борются и «мы приложим все усилия, чтобы ни одна женщина не спала на полу на матрасе».

В свою очередь Mash опубликовал видео, как блогера ведут в автозак.

За что Блиновская попала в СИЗО

Следственный комитет попросил перевести Елену Блиновскую из-под домашнего ареста под стражу из-за неоднократных нарушений режима содержания: блогера подозревают в том, что она публиковала посты в соцсетях, несмотря на запрет, общалась с подписчиками и продавала свои курсы.

Роковую роль для Блиновской сыграла новогодняя вечеринка у нее дома 23 декабря: на нее была приглашена Виктория Асмолова. Она проходит по уголовным делам «королевы марафонов» в качестве свидетеля, и общаться с ней было категорически запрещено.

Защита Блиновской заявила, что узнала о статусе Асмоловой только после вечеринки.

Как отреагировали в Сети

В целом пользователи положительно отнеслись к переводу Блиновской в СИЗО. Россиян возмутили «легкие деньги» предпринимательницы и нарушения закона, на которые указывает обвинение.

«Не жадничай с государством и не обманывай людей. Иначе научишься шить мужские трусы огромными тиражами», — пишет Федор.

«Надеюсь для остальных инфоцыган это будет примером того, что с ними будет. Если они будут [обманывать] людей и дальше», — пишет Артур.

Некоторые с иронией отнеслись к перемещению Блиновской в изолятор.

«Зэчек жалко, скоро ей весь СИЗО будет скидываться на марафон желания свободы», — пишет Сергей.

Читайте также:

Не «голая», а «новогодняя»: какая вечеринка отправила Блиновскую в СИЗО

Блиновской взломали «Госуслуги»: чем это грозит, повесят ли на нее кредит

Экс-любовник Волочковой покончил с собой в тюрьме: правда ли, что случилось