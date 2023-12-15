Блиновской взломали «Госуслуги»: чем это грозит, повесят ли на нее кредит Mash: хакеры пытаются получить данные о долгах, штрафах и пенях Блиновской

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Елена Блиновская

Злоумышленники взломали аккаунт блогера и инфобизнесмена Елены Блиновской на «Госуслугах». Чем грозит эта ситуация, смогут ли хакеры оформить на нее кредит, какие данные можно украсть с портала?

Что случилось с Блиновской

Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники сообщил, что злоумышленники получили доступ к личному кабинету Елены Блиновской. По предварительным данным, это было сделано, чтобы получить информацию о ее долгах по налогам, штрафах, оплатах. Источник канала утверждает, что телеведущая еще не обращалась в полицию.

«По нашей информации, злоумышленники каким-то образом получили доступ к кабинету Блиновской, вероятнее всего, с помощью фишинговой ссылки. Далее проникли внутрь и некоторое время запрашивали и выкачивали данные, предоставленные ФНС России», — пишет Mash.

Источник подчеркнул, что в сведения о долгах Блиновской, которые появлялись ранее в СМИ, не соответствуют действительности. Также не соответствуют действительности слухи об их погашении.

Какие данные можно получить из аккаунта на «Госуслугах»

Как отмечает портал «Финансовая культура», мошенники используют различные способы для получения доступа к аккаунту на сайте «Госуслуги». Часто используются СМС или звонок от имени «специалиста техподдержки «Госуслуг», который сообщает о «подозрительной активности» и просит продиктовать код из СМС.

Получив доступ к аккаунту на «Госуслугах», злоумышленники прежде всего меняют номер телефона, к которому привязан личный кабинет. С его помощью можно получить доступ к паспортным данным, СНИЛС, ИНН, ОМС и ДМС, сведениям об автомобиле и недвижимости, банковским картам и электронно-цифровой подписи, которая позволяет распоряжаться имуществом.

Более того, доступ позволяет украсть деньги, проводить различного рода операции (например, оформлять налоговый вычет по форме 3-НДФЛ), получить доступ к электронной подписи (и заменить ее), что позволит подписывать важные документы. Например, подменив электронную подпись, можно оформить дарственную на недвижимость, или открыть счет в банке.

Злоумышленник сможет запросить полную кредитную историю, узнать таким образом активные счета человека и взять кредит, используя для авторизации данные с «Госуслуг» и удостоверяя личность электронной подписью.

«Моифинансы.рф» отмечает, что самый популярный вид мошенничества через «Госуслуги» — получение налоговых вычетов за фиктивные услуги.

Используя личный кабинет Елены Блиновской, злоумышленники действительно могли зайти в ее аккаунт в системе Федеральной налоговой службы и получить информацию о ее долгах, штрафах и оплатах.

Что происходит с долгами Блиновской

Ранее Мосгорсуд оставил под домашним арестом Елену Блиновскую, которую обвиняют в неуплате 918 млн рублей налогов. Защита блогера требовала изменить меру пресечения на запрет определенных действий, разрешив Блиновской пользоваться интернетом: только так у нее будет возможность дать ответы на требования столичной налоговой.

Блиновская изолируется в своем доме в коттеджном поселке «Миллениум Парк» под Москвой.

Сообщения о том, что инфлюэнсер и создатель «Марафона желаний» смогла разом закрыть налоговую задолженность в 1,4 млрд рублей, оказались фейком. Тем не менее адвокат Наталья Сальникова настаивает, что из суммы долга следует вычесть почти 200 млн рублей — эти деньги Блиновская уплатила в качестве НДС, однако налоговая не учла этого в ходе первичной проверки.

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