«Наколдовала, умница»: правда ли, что Блиновская решила вопрос с долгом ФНС SHOT: Елена Блиновская погасила долг перед ФНС в 1,5 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Елена Блиновская погасила долг перед ФНС в размере 1,5 млрд рублей. Правда ли это, за что была должна, что ей грозит за уклонение от налогов?

Правда ли, что Блиновская погасила долг в 1,5 млрд рублей

Блиновская решила вопрос с долгом Федеральной налоговой службе в размере 1,5 млрд рублей за несколько дней, по данным Telegram-канала SHOT. По информации источника, на сегодняшний день в графе «Задолженность» стоит ноль.

В комментариях блогера похвалили, назвав молодцом. В комментариях отметили, что «замечательно, когда у человека есть возможность оплатить свои налоги».

«Наколдовала, умница», — написала одна из пользовательниц.

Адвокат блогера Наталия Сальникова опровергла эту информацию. По словам правозащитницы, у Блиновской нет возможности выплатить всю задолженность.

«Это просто неправда. Ранее мы заявляли о погашении задолженности на сумму в районе 50–55 млн рублей, с тех пор ничего не изменилось. У Елены нет возможности погасить такую сумму», — сказала Сальникова.

Сколько Блиновская должна ФНС

Ранее журналисты писали, что размер долга составляет 1 402 202 042 рубля. SHOT напомнил, что Блиновская оплатила только 3% от новой суммы долга — 55 млн руб.

Эту информацию опровергла Сальникова. Она объяснила, что сумма долга не изменилась, остальные начисления являются штрафами и пени.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Это решение налогового органа. Сумма долга как была 918 [млн рублей], так и осталась. На эту сумму начислили пени и штрафы, вот получилось где-то миллиард четыреста [рублей]», — сказала она.

Блогер, как следует из материалов дела, незаконно легализовала полученные 43 млн рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыканта и праздничное мероприятие в августе 2021 года. В рамках дела арестованы 50 ее банковских счетов, коллекционные золотые монеты, автомобили, недвижимость, а также около 100 млн рублей в различной валюте.

Сальникова в августе рассказала, что на активы и имущество ряда компаний, связанных с предпринимательницей, наложен арест.

«В рамках дела Блиновской о неуплате налогов и легализации средств арестовано имущество на общую сумму 64 млрд рублей», — сказала Сальникова.

В чем обвиняют Блиновскую

В отношении блогера возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. По данным СК, блогер зарабатывала на учебных курсах и тренинг-марафонах, не переходя на общую систему налогообложения и не уплачивая предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ. По делу Блиновской допрошено более 100 жителей разных регионов страны.

Фигурантом дела также стал муж Блиновской Алексей. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий: супругу блогера нельзя пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях он, в отличие от блогера, не ограничен.

В октябре следком назначил налоговую экспертизу, чтобы установить сумму недоимки по делу Блиновской. Следствие намеревалось выяснить, сколько налогов блогер не заплатила в период с 2019 по 2022 год.

Тогда же Замоскворецкий суд Москвы рассматривал вопрос о продлении домашнего ареста Блиновской. Звезде продлили меру пресечения на три месяца: ей запрещено пользоваться связью, в том числе через третьих лиц, а также покидать свой дом под Истрой. Решение суда попытались обжаловать, однако жалоба была отклонена.

Недавно Блиновская обвинила систему противовоздушной обороны в Подмосковье в нарушении работы датчика, который отслеживает ее нахождение под домашним арестом. Так блогер объяснила, что Федеральная служба исполнения наказаний зарегистрировала несколько десятков случаев нарушения ею меры пресечения.

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва» Блогер Елена Блиновская в Замоскворецком районном суде

Что грозит Блиновской

Максимальное наказание за преступления, в которых обвиняют звезду, — 10 лет колонии.

Звездный адвокат Сергей Жорин считает, что в таких случаях людей не нужно лишать свободы. Свою позицию он объяснил тем, что в подобных ситуациях «тюрьма точно никого не исправит». По мнению правозащитника, изолировать следует лишь тех, кто несет опасность для общества.

Адвокат Александр Карабанов в свою очередь предположил, что в случае если Блиновская не сможет погасить свой долг в размере 1,4 млрд рублей перед налоговой, часть ее имущества могут выставить на торги. Правозащитник подчеркнул, что вырученные деньги пойдут в счет погашения неуплаченной суммы налогов.

«Какую-то часть ее имущества выставят на торги. Вырученные деньги пойдут в счет погашения суммы неуплаченных налогов. Это достаточно прозрачная процедура. Имущество сначала оценивается, затем передается судебным приставам для реализации через общественные торги», — пояснил юрист.

Читайте также:

От Блиновской до Галич: сколько российские звезды задолжали налоговой

Шабутдинов в СИЗО: в чем обвиняют, кто еще в черном списке блогеров

Осуждение Пугачевой и Галкина, долг Родине: как сейчас живет рэпер Тимати