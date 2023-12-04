Блогер Елена Блиновская погасила долг перед ФНС в размере 1,5 млрд рублей. Правда ли это, за что была должна, что ей грозит за уклонение от налогов?
Правда ли, что Блиновская погасила долг в 1,5 млрд рублей
Блиновская решила вопрос с долгом Федеральной налоговой службе в размере 1,5 млрд рублей за несколько дней, по данным Telegram-канала SHOT. По информации источника, на сегодняшний день в графе «Задолженность» стоит ноль.
В комментариях блогера похвалили, назвав молодцом. В комментариях отметили, что «замечательно, когда у человека есть возможность оплатить свои налоги».
«Наколдовала, умница», — написала одна из пользовательниц.
Адвокат блогера Наталия Сальникова опровергла эту информацию. По словам правозащитницы, у Блиновской нет возможности выплатить всю задолженность.
«Это просто неправда. Ранее мы заявляли о погашении задолженности на сумму в районе 50–55 млн рублей, с тех пор ничего не изменилось. У Елены нет возможности погасить такую сумму», — сказала Сальникова.
Сколько Блиновская должна ФНС
Ранее журналисты писали, что размер долга составляет 1 402 202 042 рубля. SHOT напомнил, что Блиновская оплатила только 3% от новой суммы долга — 55 млн руб.
Эту информацию опровергла Сальникова. Она объяснила, что сумма долга не изменилась, остальные начисления являются штрафами и пени.
«Это решение налогового органа. Сумма долга как была 918 [млн рублей], так и осталась. На эту сумму начислили пени и штрафы, вот получилось где-то миллиард четыреста [рублей]», — сказала она.
Блогер, как следует из материалов дела, незаконно легализовала полученные 43 млн рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыканта и праздничное мероприятие в августе 2021 года. В рамках дела арестованы 50 ее банковских счетов, коллекционные золотые монеты, автомобили, недвижимость, а также около 100 млн рублей в различной валюте.
Сальникова в августе рассказала, что на активы и имущество ряда компаний, связанных с предпринимательницей, наложен арест.
«В рамках дела Блиновской о неуплате налогов и легализации средств арестовано имущество на общую сумму 64 млрд рублей», — сказала Сальникова.
В чем обвиняют Блиновскую
В отношении блогера возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. По данным СК, блогер зарабатывала на учебных курсах и тренинг-марафонах, не переходя на общую систему налогообложения и не уплачивая предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ. По делу Блиновской допрошено более 100 жителей разных регионов страны.
Фигурантом дела также стал муж Блиновской Алексей. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий: супругу блогера нельзя пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях он, в отличие от блогера, не ограничен.
В октябре следком назначил налоговую экспертизу, чтобы установить сумму недоимки по делу Блиновской. Следствие намеревалось выяснить, сколько налогов блогер не заплатила в период с 2019 по 2022 год.
Тогда же Замоскворецкий суд Москвы рассматривал вопрос о продлении домашнего ареста Блиновской. Звезде продлили меру пресечения на три месяца: ей запрещено пользоваться связью, в том числе через третьих лиц, а также покидать свой дом под Истрой. Решение суда попытались обжаловать, однако жалоба была отклонена.
Недавно Блиновская обвинила систему противовоздушной обороны в Подмосковье в нарушении работы датчика, который отслеживает ее нахождение под домашним арестом. Так блогер объяснила, что Федеральная служба исполнения наказаний зарегистрировала несколько десятков случаев нарушения ею меры пресечения.
Что грозит Блиновской
Максимальное наказание за преступления, в которых обвиняют звезду, — 10 лет колонии.
Звездный адвокат Сергей Жорин считает, что в таких случаях людей не нужно лишать свободы. Свою позицию он объяснил тем, что в подобных ситуациях «тюрьма точно никого не исправит». По мнению правозащитника, изолировать следует лишь тех, кто несет опасность для общества.
Адвокат Александр Карабанов в свою очередь предположил, что в случае если Блиновская не сможет погасить свой долг в размере 1,4 млрд рублей перед налоговой, часть ее имущества могут выставить на торги. Правозащитник подчеркнул, что вырученные деньги пойдут в счет погашения неуплаченной суммы налогов.
«Какую-то часть ее имущества выставят на торги. Вырученные деньги пойдут в счет погашения суммы неуплаченных налогов. Это достаточно прозрачная процедура. Имущество сначала оценивается, затем передается судебным приставам для реализации через общественные торги», — пояснил юрист.
Читайте также:
От Блиновской до Галич: сколько российские звезды задолжали налоговой
Шабутдинов в СИЗО: в чем обвиняют, кто еще в черном списке блогеров
Осуждение Пугачевой и Галкина, долг Родине: как сейчас живет рэпер Тимати