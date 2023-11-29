SHOT: долг Блиновской по налогам вырос до полутора миллиардов рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что долг блогера Елены Блиновской перед Федеральной налоговой службой увеличился на 500 млн рублей. По его данным, сумма задолженности «королевы марафонов» теперь составляет 1 402 202 042 рубля.

Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу на продление домашнего ареста Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Она пробудет под ограничениями до 26 января 2024 года. Тогда же Следственный комитет России назначил новую налоговую проверку деятельности автора марафонов желаний, чтобы выяснить размер неуплаты налогов за 2022 год. До этого в деле Блиновской фигурировали неуплаченные налоги за 2019–2021 годы.

До этого Московский городской суд подтвердил законность ареста счетов и недвижимости Блиновской и ее супруга в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Отмечается, что сумма ареста соответствует сумме, указанной в гражданском иске, который был предъявлен к ней надзорным ведомством.

По данным СК, блогер зарабатывала на учебных курсах и тренинг-марафонах, не переходя на общую систему налогообложения и не уплачивая предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ. По делу Блиновской правоохранители допросили более 100 человек в разных российских регионах. Фигурантом дела также стал муж Блиновской Алексей, которому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: ему нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях он не ограничен.