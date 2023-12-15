Блогеру Елене Блиновской взломали аккаунт на «Госуслугах»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Злоумышленники взломали учетную запись блогера Елены Блиновской в информационной системе «Госуслуги», пишет Telegram-канал Mash. По его данным, причиной правонарушения стало желание заполучить данные о налоговых задолженностях, штрафах и оплатах инфлюенсера.

Как сообщает канал, преступники воспользовались фишинговой ссылкой, с помощью которой зашли в личный кабинет Блиновской. После этого они на протяжении некоторого времени запрашивали и скачивали данные, предоставленные Федеральной налоговой службой.

Источник рассказал каналу, что опубликованные ранее в СМИ суммы долга и сведения о его погашении не являются актуальными. Собеседник добавил, что блогер думает над обращением в правоохранительные органы.

29 ноября стало известно, что Федеральная налоговая служба выставила блогеру счет на 1 402 202 042 рубля. При этом журналисты напомнили, что Блиновская оплатила только 3% от новой суммы долга — 55 млн. Адвокат блогера пояснила, что сама сумма долга не изменилась, остальные начисления являются штрафами и пенями.

14 декабря Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Елены Блиновской на продление ей домашнего ареста. Обвиняемая останется под арестом до 26 января 2024 года. Юрист блогера указала, что для ответов на требования ИФНС России № 6 по столице необходим доступ в приложения банков, но этому препятствуют запреты суда первой инстанции на использование интернета.