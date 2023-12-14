Суд оставил под домашним арестом блогера Елену Блиновскую Суд счел законным продление домашнего ареста Блиновской до 26 января 2024 года

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Елена Блиновская

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов блогера Елены Блиновской на продление ей домашнего ареста, сообщает ТАСС. Обвиняемая в неуплате 918 млн рублей налогов останется под арестом до 26 января 2024 года.

Постановление Замоскворецкого районного суда Москвы от 24 октября 2023 года в отношении Блиновской оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения, — говорится в сообщении.

Из жалобы следует, что в настоящий момент инспекторы проверяют блогера по всем налогам, сборам, страховым взносам с 1 января по 31 декабря 2022 года. Юрист Блиновской указала, что для ответов на требования ИФНС России № 6 по столице необходим доступ в приложения банков, но этому препятствуют запреты суда первой инстанции на использование интернета. Именно поэтому защита настаивала на отмене постановления райсуда и просила избрать для подозреваемой лишь запрет определенных действий.

Также адвокат Наталья Сальникова подчеркнула, что ее подзащитная является дипломированным специалистом и квалифицированным психологом, и нахождение под домашним арестом не дает ей осуществлять предпринимательскую деятельность. Блиновская во время своей изоляции находится в доме в коттеджном поселке «Миллениум парк» в Истринском районе Московской области.

29 ноября стало известно, что Федеральная налоговая служба выставила блогеру счет на 1 402 202 042 рубля. При этом журналисты напомнили, что Блиновская оплатила только 3% от новой суммы долга — 55 млн. Адвокат блогера пояснила, что сама сумма долга не изменилась, остальные начисления являются штрафами и пени.