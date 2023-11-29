Адвокат Блиновской опровергла увеличение ее долга перед налоговой Адвокат Блиновской: долг остался прежним, налоговая начислила штрафы и пени

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Елена Блиновская

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталья Сальникова опровергла в беседе с РЕН ТВ информацию о том, что долг ее подзащитной перед ФНС вырос почти до полутора миллиардов рублей. Она пояснила, что сама сумма долга не изменилась, остальные начисления являются штрафами и пени.

Это решение налогового органа. Сумма долга как была 918 [млн рублей], так и осталась. На эту сумму начислили пени и штрафы, вот получилось где-то миллиард четыреста [рублей], — пояснила она.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Федеральная налоговая служба выставила блогеру счет на 1 402 202 042 рубля. При этом журналисты напомнили, что Блиновская оплатила только 3% от новой суммы долга — 55 млн.

«Королева марафонов» продолжает находиться под домашним арестом по обвинению об уклонении от уплаты налогов. Суд продлил ей меру до 26 января 2024 года. Фигурантом дела также стал муж Блиновской Алексей, которому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: ему нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях он не ограничен.

В конце октября Следственный комитет России назначил новую налоговую проверку деятельности автора марафонов желаний, чтобы выяснить размер неуплаты налогов за 2022 год. До этого в деле Блиновской фигурировали неуплаченные налоги только за 2019–2021 годы. В свою очередь Московский городской суд подтвердил законность ареста счетов и недвижимости Блиновской и ее супруга.