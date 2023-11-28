Экс-любовник Волочковой покончил с собой в тюрьме: правда ли, что случилось Волочкова прокомментировала новости о суициде своего бывшего Кузнецова

Фото: Социальные сети

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов

Российские СМИ сообщили, что бывший бойфренд балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов покончил с собой в московском СИЗО. Правда ли это, кто этот мужчина, почему он оказался в заключении?

Что известно о возможной смерти бывшего Волочковой

Telegram-канал «112» со ссылкой на собственные источники сообщил, что Кузнецов, известный как Банщик, был обнаружен мертвым в камере следственного изолятора в Москве. По данным канала, тело 46-летнего предпринимателя обнаружил его сокамерник. Других подробностей не публиковалось.

Однако уже в течение получаса Telegram-канал Mash получил информацию, что Кузнецов жив: об этом сообщил адвокат его жены Александр Бенхин.

«Мы разговаривали с его женой три минуты назад, она только что говорила с его следователем, он [Сергей Кузнецов] жив-здоров, готовится к очной ставке», — сообщил он каналу.

Спустя короткое время новую версию опубликовал Telegram-канал SHOT: его источник подтвердил смерть Сергея Кузнецова. По данным источника, информация о том, что мужчина свел счеты с жизнью, поступила из СИЗО № 1 Москвы в 13:40. Адвокат мужчины сообщил СМИ, что ничего не знает о его смерти и скоро с ним встретится.

Что сказала Волочкова

Российская балерина Анастасия Волочкова в беседе с NEWS.ru прокомментировала возможную смерть экс-возлюбленного Сергея Кузнецова, который покончил с собой в московском СИЗО. По ее словам, ее бывший бойфренд, с которым она встречалась 18 дней, был позитивным человеком и очень любил свою жену.

«Сергей был очень позитивным человек, не верится, что покончил с собой. Нас связывало лишь одно путешествие. Мы познакомились до Нового года и договорились, что поедем вместе на Мальдивы. На тот момент я могла позволить его пригласить, поездка была оплачена, все зарезервировано. Мы провели вместе 18 дней и потом расстались. Мы остались просто хорошими друзьями, но общались нечасто. Последний раз говорили этой весной. Он очень любил свою жену — все, что могу сказать», — рассказала Волочкова.

Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов

Кто такой Сергей Кузнецов

Предприниматель стал известен российским СМИ два года назад, когда вступил в отношения с балериной Анастасией Волочковой и отправился с ней на Мальдивы. В дальнейшем пара рассталась, а Кузнецов в 2022 году женился на женщине, которую также зовут Анастасия.

Сообщалось, что Кузнецов является уроженцем Запорожской области Украины и в 2014 году принимал участие в обороне Донецкой Народной Республики, предположительно в составе бригады «Кальмиус». Сам он в эфире передачи «Пусть говорят» подтвердил, что принимал участие в пророссийской деятельности на Украине, «был руководителем партии и собирал митинги», поскольку «заранее знал, что на Украине будет гражданская война». В дальнейшем, после событий в Донбассе, он получил российское гражданство и работал банщиком.

Почему оказался в тюрьме

В мае 2023 года Сергей Кузнецов вновь попал на страницы СМИ после того, как сильно избил свою молодую жену Анастасию, нанеся ей серию сильных ударов, из-за которых она в коме оказалась в больнице. Мужчина настаивал, что не пытался скрыться, самостоятельно доставил жену в медучреждение и двое суток не отходил от нее. Суд отправил его в СИЗО, после чего продлил ему срок ареста. Предположительно, причиной избиения стала ревность.

По данным Telegram-канала «112», оправившаяся после избиения Анастасия Кузнецова заявила, что простила своего мужа и ждала его домой, однако ее отец был категорически против и не пускал ее на судебные слушания. В результате Сергея не могли отпустить из СИЗО под домашний арест.

Анастасия Кузнецова заявила «112», что считает фейком новости о смерти мужа и едет на очную ставку.

Чем запомнился роман с Волочковой

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов познакомились в 2021 году на передаче «Давай поженимся», после чего улетели в отпуск на Мальдивы и через полтора месяца расстались. После того как экс-бойфренд оказался в СИЗО, балерина подчеркивала, что по отношению к ней он никогда не позволял себе агрессии и «относился как к хрустальной вазе».

В беседе с Telegram-каналом SHOT Волочкова напомнила, что с Кузнецовым ее связывало только романтическое путешествие.

«Это ужас какой-то. Я в шоке, такой позитивный человек. Я знаю, что он любил свою жену», — сказала Волочкова.

Она, кроме того, сообщила что в последний раз общалась с Кузнецовым в мае 2023 года, и ушла от ответа на вопрос, пойдет ли она на похороны бывшего любовника.

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