Блогера и создателя «Марафона желаний» Елену Блиновскую решили отправить в СИЗО из-за новогодней вечеринки, которую она устроила у себя дома. Что произошло на этой тусовке, почему Блиновской предъявили новые обвинения, насколько все серьезно и какой тюремный срок ей грозит?
Почему Блиновскую хотят вернуть в СИЗО из-за вечеринки
Следственный комитет по Москве обратился в суд с просьбой отправить Елену Блиновскую в СИЗО из-за постоянных нарушений правил домашнего ареста, сообщили РИА Новости. На прошлой неделе СК уже просил продлить ей домашний арест из опасений, что она может скрыться и уничтожить улики по своему делу.
«В связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения сегодня следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении СК.
Запрос СК был удовлетворен, Блиновскую взяли под стражу в зале суда.
Telegram-канал Super.ru объяснил, из-за какого нарушения режима домашнего ареста СК требует заключить ее под стражу.
«Королеву марафонов» обвиняют в проведении новогодней вечеринки, в которой приняли участие 15 человек, в том числе ее приближенная Виктория Асмолова (проходящая свидетелем по делу), с которой Елене нельзя было общаться. Это считается нарушением запрета домашнего ареста, из-за чего ей грозит СИЗО. К тому же на этой вечеринке она заработала — там были платные развлечения«, — сообщил корреспондент Super.ru из зала суда.
Адвокат Блиновской Наталья Сальникова заявила RT, что они с клиенткой не ожидали такого поворота событий. Блогер прибыла в суд без вещей, адвокату пришлось срочно решать вопрос с их доставкой. О том, что Асмолова является свидетелем по делу, они с Блиновской якобы узнали только после новогодней вечеринки.
По итогам заседания суд принял решение перевести Елену Блиновскую в СИЗО сроком на три месяца, до 26 апреля 2024 года.
Сколько Блиновская провела в СИЗО
Ранее Елена Блиновская провела под стражей всего одну ночь — 28 апреля 2023 года. Пресненский суд Москвы определил ей в качестве меры пресечения домашний арест.
Пока Блиновская была под домашним арестом, следствие неоднократно предупреждало ее о нарушения режима, в частности о запрете пользоваться интернетом. Однако в ее социальных сетях появлялись новые записи.
Новогодняя вечеринка, проведенная у нее дома, стала для следствия прямым доказательством нарушений.
«Законом это не запрещено. Я праздную Новый год с родственниками, ко мне иногда приходят друзья», — ответила на обвинения блогер.
Какие новые обвинения предъявили Блиновской
Создательнице «Марафона желаний», которая задолжала государству налоги на огромную сумму, предъявили обвинения по двум новым преступным эпизодам. Ее обвиняют в неправомерном обороте средств платежей, совершенном преступной группой (ст. 187 УК РФ).
Telegram-канал SHOT сообщил: следствие установило, что Блиновская получила электронные ключи нескольких юрлиц. Она переводила деньги с их расчетных счетов и тратила их на себя. Вину она не признала.
Какой срок грозит Блиновской теперь
Максимальное наказание по новой статье Елены Блиновской — шесть лет колонии. Кроме того, она по-прежнему обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ст. 198 УК), а также отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174 УК). Суммарно максимальное наказание по этим трем статьям может достигать 16 лет лишения свободы.
По данным Telegram-канала SHOT, в настоящее время долг Блиновской перед налоговой вырос до 1,49 млрд рублей.
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