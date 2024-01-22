Не «голая», а «новогодняя»: какая вечеринка отправила Блиновскую в СИЗО

Фото: Киселев Сергей/АГН «Москва»

Елена Блиновская

Блогера и создателя «Марафона желаний» Елену Блиновскую решили отправить в СИЗО из-за новогодней вечеринки, которую она устроила у себя дома. Что произошло на этой тусовке, почему Блиновской предъявили новые обвинения, насколько все серьезно и какой тюремный срок ей грозит?

Почему Блиновскую хотят вернуть в СИЗО из-за вечеринки

Следственный комитет по Москве обратился в суд с просьбой отправить Елену Блиновскую в СИЗО из-за постоянных нарушений правил домашнего ареста, сообщили РИА Новости. На прошлой неделе СК уже просил продлить ей домашний арест из опасений, что она может скрыться и уничтожить улики по своему делу.

«В связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения сегодня следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении СК.

Запрос СК был удовлетворен, Блиновскую взяли под стражу в зале суда.

Telegram-канал Super.ru объяснил, из-за какого нарушения режима домашнего ареста СК требует заключить ее под стражу.

«Королеву марафонов» обвиняют в проведении новогодней вечеринки, в которой приняли участие 15 человек, в том числе ее приближенная Виктория Асмолова (проходящая свидетелем по делу), с которой Елене нельзя было общаться. Это считается нарушением запрета домашнего ареста, из-за чего ей грозит СИЗО. К тому же на этой вечеринке она заработала — там были платные развлечения«, — сообщил корреспондент Super.ru из зала суда.

Адвокат Блиновской Наталья Сальникова заявила RT, что они с клиенткой не ожидали такого поворота событий. Блогер прибыла в суд без вещей, адвокату пришлось срочно решать вопрос с их доставкой. О том, что Асмолова является свидетелем по делу, они с Блиновской якобы узнали только после новогодней вечеринки.

По итогам заседания суд принял решение перевести Елену Блиновскую в СИЗО сроком на три месяца, до 26 апреля 2024 года.

Фото: Киселев Сергей/АГН «Москва» Елена Блиновская

Сколько Блиновская провела в СИЗО

Ранее Елена Блиновская провела под стражей всего одну ночь — 28 апреля 2023 года. Пресненский суд Москвы определил ей в качестве меры пресечения домашний арест.

Пока Блиновская была под домашним арестом, следствие неоднократно предупреждало ее о нарушения режима, в частности о запрете пользоваться интернетом. Однако в ее социальных сетях появлялись новые записи.

Новогодняя вечеринка, проведенная у нее дома, стала для следствия прямым доказательством нарушений.

«Законом это не запрещено. Я праздную Новый год с родственниками, ко мне иногда приходят друзья», — ответила на обвинения блогер.

Какие новые обвинения предъявили Блиновской

Создательнице «Марафона желаний», которая задолжала государству налоги на огромную сумму, предъявили обвинения по двум новым преступным эпизодам. Ее обвиняют в неправомерном обороте средств платежей, совершенном преступной группой (ст. 187 УК РФ).

Telegram-канал SHOT сообщил: следствие установило, что Блиновская получила электронные ключи нескольких юрлиц. Она переводила деньги с их расчетных счетов и тратила их на себя. Вину она не признала.

Какой срок грозит Блиновской теперь

Максимальное наказание по новой статье Елены Блиновской — шесть лет колонии. Кроме того, она по-прежнему обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ст. 198 УК), а также отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174 УК). Суммарно максимальное наказание по этим трем статьям может достигать 16 лет лишения свободы.

По данным Telegram-канала SHOT, в настоящее время долг Блиновской перед налоговой вырос до 1,49 млрд рублей.

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