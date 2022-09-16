Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрелов Валуек

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Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами города Валуйки Белгородской области, из-за чего погиб мирный житель, передает ведомство. Как заявили власти региона, в результате обстрела ВСУ также двое были ранены, повреждена подстанция и нарушено электроснабжение города.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела ВСУ территории Белгородской области и представить доклад о ходе расследования, — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на 16 сентября в Белгородской области был обстрелян город Валуйки. Огонь велся со стороны ВСУ. По информации губернатора, оказалась повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов и трех машин. Один человек погиб, двое пострадали.

Гладков ранее сообщал об обстрелах Логачевки в области. До этого жители области рассказали, что в регионе слышны звуки взрывов. По словам губернатора, в ходе обстрела погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в местную больницу доставили четырех пострадавших с ранениями средней степени тяжести, трое из них граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки.