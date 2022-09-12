Белгородский губернатор сообщил о гибели человека при обстреле Логачевки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе обстрела погранпункта Логачевка в Белгородской области погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в местную больницу доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести, трое из них граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки.

По ситуации в Логачевке. К сожалению, не обошлось без жертв — погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены 4 пострадавших с ранениями средней степени тяжести. 3 из них — граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал Гладков.

Об обстрелах Логачевки губернатор сообщил 12 сентября. До этого жители области сообщили, что в регионе слышны звуки взрывов. Предположительно, сработали системы противовоздушной обороны. Отмечается, что наиболее громкие взрывы слышны близ населенных пунктов Таврово и Майское. Они находятся в непосредственной близости к украинской границе.