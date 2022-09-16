Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле города Валуйки Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле города Валуйки

Фото: Социальные сети

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Валуйки. По его словам, огонь велся со стороны вооруженных сил Украины. По предварительным данным, один человек погиб, двое пострадали. Сообщение об этом размещено в личном Telegram-канале губернатора.

ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по ул. Школьная и трех машин. По предварительной информации один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим, — написал Гладков.

В Валуйках работают оперативные службы. На место происшествия выехал ряд официальных лиц.

Губернатор также сообщил, что в ближайшее время планируется перевести все социальные объекты на резервные источники питания.

12 сентября Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах Логачевки. До этого жители области рассказали, что в регионе слышны звуки взрывов. По словам губернатора, в ходе обстрела погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в местную больницу доставили четырех пострадавших с ранениями средней степени тяжести, трое из них граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки.

⠀