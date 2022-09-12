Жители Белгорода сообщают о серии взрывов в регионе

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Жители Белгородской области сообщают о том, что на территории региона слышны взрывы. Предположительно, там работают системы противовоздушной обороны. В Telegram-канале «Жесть Белгород» сообщается о плановых эвакуациях в учебных заведениях, магазинах города, и на автовокзале. Министерство обороны России пока данную информацию не подтверждает.

Отмечается, что наиболее громкие взрывы слышны вблизи населенных пунктов Таврово и Майское Белгородской области. Они находятся в непосредственной близости с украинской границей.

Накануне мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что в одном из районов города пропало электричество из-за аварии на подстанции «Южная». Спустя час электроснабжение было восстановлено.

8 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом в результате срабатывания системы ПВО были сбиты две ракеты. По его данным, повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и во 2-м Окраинном переулке.

До этого большая часть Белгорода и Белгородский район остались без света из-за аварии на подстанции. В «Белгородэнерго» заявили об аварийном отключении, уточнив, что в причинах инцидента разбираются.