Белгородский губернатор сообщил об обстреле погранпункта Логачевка

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Очередь автомобилей в районе пункта пропуска Логачевка

В Белгородской области обстрелян погранпункт Логачевка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших и разрушений нет, глава городского округа вывозит жителей населённого пункта в безопасное место.

Со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска Логачевка. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений на территории села нет, — сказано в сообщении.

В пункте временного размещения в селе Логачевка в Валуйском районе Белгородской области переселенцы распределяются по другим пунктам временного размещения в других регионах России.

Ранее жители Белгородской области сообщили, что в регионе слышны звуки взрывов. Предположительно, сработали системы противовоздушной обороны. Отмечается, что наиболее громкие взрывы слышны близ населенных пунктов Таврово и Майское. Они находятся в непосредственной близости к украинской границе.

8 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом в результате срабатывания системы ПВО были сбиты две ракеты. По его словам, повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и во 2-м Окраинном переулке.