ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $1 млн в месяц

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Центробанк с 1 июля повышает месячный лимит на переводы физлиц за рубеж с нынешних $150 тыс. до $1 млн, говорится в сообщении на сайте регулятора. Уточняется, что такой же порог установлен для переводов физических лиц — резидентов из дружественных стран. Транзакции при этом можно осуществлять в долларах или эквиваленте другой иностранной валюты.

С 1 июля 2022 года физические лица — российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более $1 млн, — сказано в сообщении.

Накануне директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил, что финансовые операции России с недружественными странами сократились на 80%. При этом, по его словам, транзакции с дружественными государствами на этом фоне выросли в несколько раз.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что Россия находится в нелегкой ситуации, но это подталкивает ее к поиску новых путей взаимодействия и механизмов финансовых взаиморасчетов с дружественными странами. По его словам, в нынешних условиях неминуемо ослабевает роль резервных валют, в том числе доллара и евро.