«Нет худа без добра»: Песков об экономической ситуации в России Песков: санкции подтолкнули Россию к поиску путей взаимодействия с дружественными странами

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Дмитрий Песков

Россия находится в нелегкой ситуации, но это подталкивает ее к поиску новых путей взаимодействия и механизмов финансовых взаиморасчетов с дружественными странами, заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в нынешних условиях неминуемо ослабевает роль резервных валют, в том числе доллара и евро.

Ситуация нелегкая, скорее ее можно охарактеризовать как тяжелую в плане этой беспрецедентной экономической войны. Но нет худа без добра, — сказал представитель Кремля.

Ранее главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама предположил, что затягивание ситуации с отключением России от SWIFT пошатнет гегемонию доллара, а в долгосрочной перспективе многие страны откажутся от американской валюты в международных расчетах. По его словам, в конце марта текущего года МВФ опубликовал данные Отдела валютной структуры официальных резервов иностранной валюты (COFER), где сообщается, что доля доллара периодически достигает исторического минимума. Главной страной, которая боится финансовых санкций со стороны США, является Китай, обладающий крупнейшими в мире валютными резервами в размере около $3,2 трлн.