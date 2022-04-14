Японский экономист предсказал конец гегемонии доллара

Затягивание ситуации с отключением России от SWIFT пошатнёт гегемонию доллара в условиях отказа в долгосрочной перспективе от американской валюты в международных расчётах. Такое мнение высказал в материале для издания JB Press главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама.

Специалист отметил , что в конце марта текущего года МВФ опубликовал данные Отдела валютной структуры официальных резервов иностранной валюты (COFER), где сообщается, что доля доллара периодически достигает исторического минимума.

Уход от доллара в глобальных валютных резервах — это долгосрочная тенденция, которая возникла уже давно, но после начала кризиса на Украине она может усилиться, — заявил экономист.

По его мнению, затягивание ситуации с отключением России от системы SWIFT угрожает гегемонии доллара. В настоящее время эта процедура оказывает серьёзное влияние, но со временем Россия адаптируется, что, в свою очередь, обнадёжит тех, кто опасается финансовых санкций со стороны США.

Главной страной, которая боится финансовых санкций со стороны США, является Китай, обладающий крупнейшими в мире валютными резервами в размере около $3,2 трлн, — предупредил Каракама.

По его словам, за последние 20 лет лет доля доллара в валютных резервах стран снизилась примерно на 12 пунктов — с 71% до 59%. Образовавшуюся нишу заполнили другие валюты, в том числе юань, выросший по данным показателям с 1,3% до 10%. Экономист считает, что тенденция последних десятилетий показывает желание стран избавиться от доллара и перейти на валюты быстроразвивающихся стран и государств, богатых ресурсами. Он не исключил, что тенденция будет нарастать.

Ранее директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов сообщил, что страны ЕАЭС во взаиморасчётах стараются уйти от доллара. По его словам, ещё до последних санкций более 70% операций проводились в национальных валютах.