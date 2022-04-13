В МИД рассказали о попытке ухода стран ЕАЭС от доллара

Страны ЕАЭС во взаиморасчётах стараются уйти от доллара. Об этом РИА Новости рассказал директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов. По его словам, ещё до последних санкций более 70% операций проводились в национальных валютах.

Значительное внимание уделяется вопросам более широкого использования национальных валют во взаимных расчетах и отходу от использования доллара, — сказал Евдокимов.

По его словам, ещё до введения странами Запада беспрецедентных санкций против финансовой и банковской системы РФ доля национальных валют во взаиморасчётах стран ЕАЭС составляла более 70%.

Самый жёсткий в истории пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

В числе прочего, в начале марта Евросоюз постановил отключить от системы международных платежей SWIFT семь российских банков: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Ранее стало известно, что США рассматривают вариант введения новых санкций в отношении России в связи с событиями на Украине. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

В свою очередь, ЕС принял пятый блок санкций против России, который призван усилить давление на российское правительство и экономику, а также ограничить ресурсы Кремля, позволяющие ему продолжать действия на Украине. В рамках этих мер Евросоюз полностью запретил транзакции и заморозил активы четырёх ключевых российских банков.