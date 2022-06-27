В Росфинмониторинге рассказали о финоперациях с недружественными странами Росфинмониторинг: операции с недружественными странами сократились впятеро

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Финансовые операции России с недружественными странами сократились на 80%, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. По его словам, которые приводит РИА Новости, финансовые операции с дружественными странами на этом фоне выросли в несколько раз.

Операции с недружественными странами сократились примерно на 80%, но необходимо отметить, что увеличилось примерно в три раза количество финансовых операций со странами Юго-Восточной Азии, арабского мира, с центральноазиатскими странами и рядом других. То есть экономическая жизнь продолжается, — заявил Чиханчин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что Россия находится в нелегкой ситуации, но это подталкивает ее к поиску новых путей взаимодействия и механизмов финансовых взаиморасчетов с дружественными странами. По его словам, в нынешних условиях неминуемо ослабевает роль резервных валют, в том числе доллара и евро.